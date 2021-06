Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pátrají po hledané osobě

PLZEŇ - Viděli jste muže na fotografii? Muž se vyhýbá trestu. Pomozte nám při pátrání po hledané osobě.

Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14480618210305

Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.

Hledaný muž je štíhlé postavy vysoké cca 190 cm, má zelené oči a rovné krátce střižené černé vlasy. Má černé vousy upravené na tzv. strniště. Je zdánlivého stáří 43 až 45 let. Markantem u muže je tetování na nadloktí obou horních končetin a v obou uších nosí náušnice. Na hledaného muže je vydán soudní příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, a to za majetkovou trestnou činnost.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby se osobně obrátili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na tísňovou linku 158. Děkujeme za případné poznatky.

nprap. Veronika Hokrová

23. června 2021

vytisknout e-mailem