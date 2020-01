Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté odhalili další varnu pervitinu

PLZEŇ - VENKOV - Při samotné realizaci zadrželi policisté dva muže ve chvíli, kdy pervitin zrovna vyráběli.



Kriminalisté 2. oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň-venkov, v čele s TOXI týmem, odhalili další varnu pervitinu, tentokrát v Plzni, kam ji pachatelé přestěhovali původně z Nýřanska. Policisté zadrželi dva muže ve věku 31 a 40 let zrovna ve chvíli, kdy pervitin vyráběli. Muže se kriminalistům podařilo dopadnout na základě důkladného operativního šetření, které probíhalo více než šest měsíců. Samotná realizace celého případu pak proběhla v noci z 16. na 17. ledna 2020.

Oba muži dle všeho od dubna loňského roku do současnosti vyráběli a následně prodávali pervitin. V souvislosti s případem policisté provedli několik domovních i nebytových prohlídek, při kterých zajistili předměty určené k výrobě pervitinu, ale i krystalickou látku a větší množství chemikálií. Zajištěné látky policisté podrobili znalecké expertíze.

Do akce bylo nasezeno několik desítek policistů. Na základě shromážděných důkazů policejní komisař zahájil trestní stíhání obou výše uvedených osob. Kriminalisté je obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Jelikož jeden z mužů byl v minulosti za stejnou trestnou činnost již odsouzen, podal na něj policejní komisař návrh na vzetí do vazby, který soudce akceptoval. Není vyloučeno, že policisté právní kvalifikaci ještě rozšíří, jelikož šetření tohoto případu stále pokračuje.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

22. ledna 2020

vytisknout e-mailem