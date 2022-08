Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté objasnili krádež vozidla

NÝŘANSKO – Muž odcizil vozidlo, týden ho užíval a poté s ním havaroval v Plzni. Při zadržení měl u sebe plynovou pistoli a několik sáčků s neznámou krystalickou látkou.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň – venkov 20. srpna 2022 zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muž z Plzně ze spáchání přečinu krádeže a také maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Policisté zjistili, že muž 15. srpna letošního roku v ranních hodinách v rekreačním kempu u vodní nádrže Hracholusky odcizil z terasy u chaty pánskou taštičku, ve které byly mimo jiné i klíče od motorového vozidla Hyundai Tucson. Muž ihned svého nálezu využil a odcizil také nedaleko zaparkované vozidlo, s kterým z místa odjel. V té době měl rozsudkem Krajského soudu Plzeň vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Obviněný užíval odcizené vozidlo, na které si umístil jiné registrační značky, až do 19. srpna 2022, kdy před 8. hodinou ujížděl hlídce městské policie, která jej chtěla zastavit k silniční kontrole. Při pronásledování s vozidlem havaroval do vzrostlého stromu v Majerově ulici v Plzni. Řidič i s třiadvacetiletou spolujezdkyní z havarovaného vozidla utekli, ale po chvíli byli oba zadrženi hlídkou strážníků Městské policie Plzeň a předáni policistům. Muž na místě odmítl dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu i orientační test na drogy. Proto se policisté budou v rámci vyšetřování zabývat i otázkou, zda-li řidič neřídil vozidlo pod vlivem návykových látek a musí počkat na výsledky odebrané krve a moči při lékařském vyšetření. Při zadržení policisté u muže zajistili plynovou pistoli a také sáčky s neznámou krystalickou látkou, jejichž obsah bude podroben znaleckému zkoumání. Majiteli odcizeného vozidla vznikla škoda převyšující částku 600 tisíc korun. Komisař oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň – venkov podal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, čemuž soud v neděli 21. srpna 2022 vyhověl.



por. Ing. Eva Červenková

23. srpna 2022

