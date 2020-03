Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté kontrolují chatové oblasti

PLZEŇSKÝ KRAJ - O zabezpečení svého majetku se musí starat především sami chataři, v nepravidelných intervalech do těchto míst míří i policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

V souvislosti s předcházením majetkové trestné činnosti policisté v celém Plzeňském kraji i nadále kontrolují rekreační objekty v chatových oblastech. Do nich jezdí provádět namátkové kontroly v průběhu celého zimního období, kdy se rekreační objekty stávají často terčem nezvaných hostů právě proto, že jsou buď zcela opuštěné, nebo je v nich minimální pohyb.

V roce 2019 jsme zaevidovali v Plzeňském kraji celkem 1614 případů vloupání, což je o 305 případů více než v roce 2018, kdy bylo zaevidováno případů 1309. Mírný nárůst policisté zaznamenali u vloupání do víkendových chat, rodinných domků a také bytů. V loňském roce 2019 prověřovali policisté 167 případů vloupání do víkendových chat, což je nárůst o 41 případů oproti roku předchozímu.

Dodržováním minimálních preventivních zásad mohou svůj majetek ochránit i sami majitelé.

Důležité je:

- nenechávat cenné věci v rekreačním objektu, popřípadě tyto věci nenechávat uložené na

viditelných místech u oken

- nepodcenit zámkový systém a pořídit si dostatečně odolné dveře

- zabezpečit si okna uzamykatelnými okenicemi případně mřížemi

- v blízkosti rekreačního objektu nenechávat nic, co by napomohlo vniknutí do objektu (např.

lana, žebříky, nářadí apod.)

- dobré je několikrát nepravidelně navštívit objekt i v zimě

- od věci jistě není správně uzavřené pojištění proti krádeži.

por. Bc. Dagmar Jiroušková

por. Bc. Hana Kroftová

6. března 2020

