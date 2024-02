Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policista zachránil muži život

DOMAŽLICKO - V hořícím vozidle ho nalezl v bezvědomí, společně s kolegy jej úspěšně resuscitovali.

Dne 4. února letošního roku jsme ve večerních hodinách přijali oznámení od ženy, že chce její 43letý kamarád z Domažlicka z důvodu osobních problémů spáchat sebevraždu. Z obavy o jeho život začali policisté po muži pátrat. Operační důstojník dokázal na základě lokalizace mobilního telefonu a dobré místní znalosti určit přibližné místo, kde by se mohl muž se svým vozidlem nacházet. Do pátrání se zapojily nejen policejní hlídky, ale i policista, který byl v uvedený den ve svém osobním volnu. Ten vypátral muže ve vozidle u obce Brnířov. Vozidlo však hořelo a hledaný muž se v něm nacházel v bezvědomí. Ve chvíli, kdy policista vytáhl muže z hořícího vozidla, se na místo dostavila hlídka policistů z obvodního oddělení Nýrsko a společně se jim podařilo muže oživit. Toho si poté převzala přivolaná záchranná služba a byl převezen do nemocnice. Zachráněný muž je mimo ohrožení života a nikdo další při této události zraněn nebyl.



por. Bc. Iva Vršecká

5. února 2024

vytisknout e-mailem