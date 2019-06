Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policista ve svém volnu zadržel zloděje

KDYNĚ – Zloděj vnikl do vozidla a odcizil z něj pánskou tašku s doklady a peněženkou. Nepočítal však, že bude přistižen policistou, který šel domů po noční službě. Ten jej zadržel a předal kolegům.

Dne 7. června 2019 okolo osmé hodiny ranní v obci Kdyně v ulici Nádražní vnikl do vozidla Ford Transit osmačtyřicetiletý muž. Vozidlo prohledal a odcizil z přihrádky na dveřích pánskou koženkovou tašku. V té se nacházely osobní doklady majitele vozu a peněženka v platební kartou a finanční hotovost 1 317 korun. Poté vozidlo zavřel a chystal se od něj odejít. Nevšiml si však, že byl zpozorován policistou Obvodního oddělení Kdyně, který jel svým vozidlem domů po noční službě a který zloděje podle výborné osobní znalosti kriminálně závadových osob ve svém okrsku poznal a předpokládal, že páchá i nyní trestnou činnost. Proto zastavil a šel k vozidlu, u kterého zloděj stál. Policisty lekl a hodil tašku zpět do vozidla. Následně byl zadržen a předán kolegům ve službě. Těm se při výslechu doznal i k dalšímu vloupání do vozidla, kdy na konci května opět ve Kdyni na parkovišti na sídlišti vypáčil zámek dveří osobního vozidla tovární značky Fiat a ze středového panelu odcizil autorádio značky Sony.

Policisté osmačtyřicetiletému muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli hrozí až tříletý trest. Věc je zpracovávána ve zkráceném přípravném řízení, svůj verdikt si u soudu vyslechne do dvou týdnů.



por. Mgr. Dagmar Brožová

10. června 2019

