Pokus vraždy v obci Nýrsko na Klatovsku

PLZEŇSKÝ KRAJ - Krajští kriminalisté obvinili 33letého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu.

V sobotu krátce po půlnoci jsme přijali oznámení, že v restauračním zařízení v obci Nýrsko na Klatovsku mělo dojít ke slovní a fyzické rozepři mezi dvěma muži, při které měl jeden z nich způsobit druhému řezné poranění střepem v oblasti krku. Útočník poté z místa utekl. Na místě zůstal poškozený 44letý muž, který utrpěl vážné zranění. Naštěstí mu však do příjezdu záchranářů poskytli první pomoc svědci incidentu, kteří také zavolali na tísňovou linku. Zraněný muž byl po ošetření ZZS letecky transportován do FN Plzeň. Na místo byly operačním důstojníkem vyslány dostupné hlídky policie, které po příjezdu začaly okamžitě pátrat po pachateli. Velké díky patří přítomným svědkům, kteří policistům muže popsali a upřesnili směr, kterým podezřelý měl utíkat. Policisté na základě svědeckých výpovědí a stop určili ubytovnu, ve které se podezřelý mohl ukrývat, a v jednom z bytů ho také zadrželi. Zadržený muž byl posléze umístěn do policejní cely.

Případ si na základě věcné příslušnosti převzala výjezdová skupina Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, která ve věci provedla potřebné úkony trestního řízení a zajistila důkazní prostředky. Dne 2.8.2020 pak vrchní komisařka odboru obecné kriminality předala 33letému muži usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin vraždy ve stadiu pokusu. Zároveň dnes bude státnímu zástupci podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

kpt. Mgr. Markéta Fialová

2. srpna 2020

