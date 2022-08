Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pokus vraždy na ubytovně

PLZEŇSKÝ KRAJ - Krajští kriminalisté obvinili třiašedesátiletého muže ze spáchání zločinu vraždy ve stadiu pokusu.

V neděli (7. srpna 2022) po 20. hodině přijali policisté oznámení o fyzickém napadení na jedné z plzeňských ubytoven. Policisté podezřelého muže, u kterého dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu, a to s výsledkem 2,5 promile alkoholu v dechu, na místě zadrželi. Při prověřování události zjistili, že 63letý cizinec s nožem v ruce zaútočil na svého o osm let mladšího spolubydlícího a způsobil mu bodnořezná poranění v oblasti hrudníku a čelisti.

Kriminalisté na místě provedli neodkladné a neopakovatelné úkony, ohledání místa činu, dokumentaci a zajistili stopy. Vrchní komisařka obvinila 63letého cizince ze spáchání zločinu vraždy ve stadiu pokusu a podala krajskému státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Dnes po poledni soudce Okresního soudu Plzeň - město návrh akceptoval a muž je nyní stíhán vazebně. Krajští kriminalisté i nadále ve vyšetřování pokračují.





kpt. Bc. Hana Kroftová

10. srpna 2022

