Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátráme po totožnosti muže

TŘEMOŠNÁ - Žádáme občany, kteří by na zveřejněném záznamu neznámou osobu důležitou pro objasnění případu poznali, aby kontaktovali policisty.

Policisté z obvodního oddělení v Třemošné prověřují případ odcizeného vozidla tovární značky Iveco Tector. Vozidlo odcizil neznámý pachatel dne 6. ledna 2021 v době od 11:30 do 12:45 hodin v blízkosti vlakového nádraží v Třemošné. Ještě téhož dne bylo vozidlo nalezeno rovněž v Třemošné odstavené na nepoužívané slepé komunikaci, která vedla původně do obce Horní Bříza, nedaleko místa odcizení.

Policisté provedli ohledání místa činu, zajistili maximální počet stop a také záznam z kamerového systému, který mají k dispozici pro účely trestního řízení. Vyhodnocením kamerového záznamu policisté zjistili, že se v blízkosti nálezu vozidla pohybovala neznámá osoba.

Z tohoto důvodu žádáme občany, kteří by na zveřejněném záznamu neznámou osobu důležitou pro objasnění případu poznali, aby kontaktovali policisty na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo osobně na Obvodním oddělení Třemošná nebo telefonicky na čísle 974 327 721. Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

3. února 2021



