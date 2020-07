Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Padělal veřejné listiny

PLZEŇ – Mezi padělanými veřejnými listinami byly nejen vysokoškolské diplomy. Podvodným jednáním uváděl nepravdivé údaje o objednateli zboží s úmyslem prodávajícího uvést v omyl a pro sebe získat majetkový prospěch.

Plzeňští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality usilovně pracovali na případu 35letého padělatele z Plzeňska, kterého obvinili ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny a pokračujícího přečinu podvod spáchaného dílem dokonaným a dílem ve stádiu pokusu.

Ten si v době od 1. července 2019 do 2. února 2020 v několika zjištěných a prověřených případech kriminalistům známým způsobem opatřil prázdné tiskopisy veřejných listin různých podob, např. vysokoškolské diplomy, vysvědčení, osvědčení o vzdělání, přičemž některé z nich následně sám doplňoval falešnými údaji, tj. nezákonně padělal. Ostatní nevyplněné tiskopisy si dále přechovával k jejich dalšímu zjevnému padělání. Tyto listiny pak dle zadokumentovaných skutečností opatřil nejen sobě, ale i jiným osobám tím způsobem, že je (mimo jiné) nabízel k prodeji prostřednictvím veřejné sítě internet za finanční úplatu. Celkem 4 kusy padělaných vysokoškolských diplomů, které zhotovil na své jméno s udělením vysokoškolského titulu Bakalář, opatřil všemi zákonnými náležitostmi konkrétní vysokoškolské instituce, a to včetně padělaných podpisů. Kuriozitou v tomto případu je, že jeden z padělaných diplomů použil i k registraci své osoby do klubu vysokoškolských absolventů. Mezi dalšími zjištěnými a prověřenými poznatky byly nejméně dvě osoby, které tímto způsobem neoprávněně "získaly" od padělatele akademický titul v padělané veřejné listině.

Nedostatek finančních prostředků padělatele a podvodníka přimělo svou nezákonnou aktivitu rozšířit a jménem konkrétní poškozené vysokoškolské instituce, kdy bez jejího vědomí a prostřednictvím sítě internet, nakupoval elektroniku, papírnické potřeby a zboží, přičemž za uvedené zboží, které mu bylo přepravcem dodáno, do současné doby nezaplatil a dodané zboží si ponechal pro svoji potřebu. Svým jednáním tak způsobil celkovou hmotnou škodu za více jak čtvrt milionu korun.

V případě uznání viny mu v pravomocném rozhodnutí může hrozit až pětiletý trest odnětí svobody.

nprap. Veronika Hokrová

16. července 2020

