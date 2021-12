Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatelé loupeže odhaleni

PLZEŇ – Dva týdny stačily plzeňským policistům k objasnění a dopadení pachatelů loupeže. Policejní komisař v minulém týdnu zahájil trestní stíhání teprve 18letého muže a dvou mladistvých osob.

K loupeži došlo 20. listopadu 2021 v brzkých ranních hodinách. Pachatelé se s poškozeným, 27letým cizincem, seznámili v jednom z plzeňských tanečních klubů v centru města. Po skončení provozní doby nabídli mladému muži, aby s nimi jel do místa jejich bydliště, kde budou v zábavě pokračovat a dále ho navnadili na možné intimnosti s obviněnou mladistvou dívkou. Poškozený souhlasil. Taxislužbou následně dojeli do lesoparku v městské části Lobzy, odkud pokračovali pěšky k zástavbě rodinných domů. Jeden z obviněných předstíral, že bydlí právě v jednom z těchto rodinných domů. Následně oba obvinění muži poškozeného fyzicky napadli údery pěstí do hlavy. Ten upadl na zem a ztratil vědomí. Z kapsy mu pak odcizili 5 tisíc korun a 2 tisíce euro, což je v přepočtu necelých 51 tisíc korun. Celkem tedy poškozenému odcizili bezmála 56 tisíc korun, přičemž mladá dívka všemu přihlížela. Pachatelé z místa posléze odešli.

Díky skvělé operativní činnosti plzeňských kriminalistů, policistů oddělení hlídkové služby, policistů obvodního oddělení Plzeň Vinice a Plzeň Slovany a policistů oddělení služební kynologie a dále na základě vyhodnocených kamerových záznamů se pachatele podařilo během krátké doby vypátrat a usvědčit.

Policejní komisař ve věci zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání provinění loupež jednoho mladistvého muže a jedné mladistvé ženy. S ohledem na věk obviněných jim v případě prokázání viny hrozí až pět let odnětí svobody. Třetího, teprve 18letému muže, obvinil ze spáchání zločinu loupež, kdy mu v případě prokázání viny hrozí až deset let za mřížemi. Muž má za sebou již bohatou trestní minulost násilného charakteru.

Policejní komisař následně podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného zletilého muže do vazby, který soudce akceptoval.

nprap. Michaela Raindlová

14. prosince 2021

