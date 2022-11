Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel loupeže byl zadržen

PLZEŇ – VENKOV – Po loupežném přepadení starší ženy policisté zorganizovali rozsáhlou pátrací akci, při které zadrželi pachatele a také odhalili nelegální varnu pervitinu. V této souvislosti zadrželi dalších šest osob.

Policisté na tísňové lince 158 přijali 28. října kolem 10. hodiny oznámení o loupežném přepadení starší ženy v jedné malé obci nedaleko Plzně. Poškozenou čtyřiasedmdesátiletou ženu měl její rodině známý muž v jejím domě fyzicky napadnout a vyhrožovat jí nožem a sekerou. Pachatel se k domu dostal po poškození dveří u stodoly. Když žena uslyšela hluk z venku, šla se podívat na dvorek, toho pachatel využil a zatlačil seniorku zpět do domu. Poté jí donutil, aby si v chodbě sedla a lepicí páskou jí svázal ruce a také přelepil páskou ústa. Poté po ní požadoval vydání peněz. Po celou dobu ohrožoval seniorku nožem, ale naštěstí ji nezpůsobil žádné vážné zranění. Z kabelky si vzal finanční hotovost jeden tisíc korun a z jejího mobilního telefonu si vynutil přístup do internetového bankovnictví, ze kterého si převedl na svůj účet částku 250 tisíc korun. Jakmile pachatel pod pohružkou získal co chtěl, z místa utekl.

Policisté ihned po pachateli začali intenzivně pátrat, zorganizovali rozsáhlou pátrací akci, do které byly nasazeny desítky policistů a pátralo se i za pomoci policejního vrtulníku. Ve spolupráci se zásahovou jednotkou se kriminalistům z územního odboru Plzeň – venkov za dva dny po přepadení podařilo zadržet pachatele loupeže v malé obci u Plzně. V objektu, kde se nacházel tento pachatel, byla policisty odhalena i nelegální varna pervitinu. V této souvislosti policisté na místě zadrželi dalších 6 osob (4 muže a 2 ženy). Na tomto případu policisté dále pracují. Jeden muž byl umístěn do policejní cely a ostatní byli propuštěni ze zadržení.

Policejní komisařka z územního odboru Plzeň – venkov v neděli obvinila čtyřiadvacetiletého muže ze spáchání trestného činu loupeže a podala podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.



por. Ing. Eva Červenková

31. řijna 2022

