Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Otec neplatí na svého syna

RADNICKO - Přes rok si neplní řádně vyživovací povinnost na svého syna.

Včerejšího dne přijali radničtí policisté oznámení od 37leté ženy, která uvedla, že si otec jejího syna řádně neplní vyživovací povinnost, a to srpna roku 2018 do současné doby. Na základě rozhodnutí soudu měl zprvu otec přispívat na výživu syna částkou 1 000 korun měsíčně a od července loňského roku pak částkou 4 000 korun měsíčně. Svoji povinnost si však v uvedeném období žádným způsobem neplnil, a tak k rukám matky do současné doby dluží 35 000 korun. Radničtí policisté případ nyní prověřují pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy.



por. Bc. Hana Kroftová

8. ledna 2020

