Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Opilý muž skončil na záchytce

KLENČÍ POD ČERCHOVEM, DOMAŽLICE - Jeho dechová zkouška ukázala výsledek 2,78 promile alkoholu v krvi.

Policisté Obvodního oddělení Domažlice přijali dne 15. dubna 2021 v 23:12 hodin oznámení od záchranářů, že se nacházejí v Klenčí pod Čerchovem u opilého muže, který křičí bolestí. Na místo policisté ihned vyjeli. Zde se spojili s oznamovatelem, který událost hlásil na tísňovou linku 155. Ten jim sdělil, že tohoto muže si s kamarádem všimli již v 19 hodin. Seděl na lavičce. Když šel pak s kamarádem v 23:00 hodin opět okolo, muž již na lavičce ležel a křičel bolestí. Policisté muže vyzvali k dechové zkoušce, která byla s pozitivním výsledkem 2,78 promile alkoholu v krvi. Protože si muž stěžoval na bolest nohou a dýchací problémy, byl záchranáři převezen do nemocnice k ošetření.

V 01:00 hodin v noci policisté přijali další oznámení. Výše uvedený muž odmítal po ošetření opustit recepci nemocnice. Policisté do nemocnice vyjeli. Znovu jej vyzvali k dechové zkoušce. Výsledek odborného měření byl už „jen“ 2,07 promile alkoholu v krvi. Policisté muže zajistili a převezli do protialkoholní záchytné stanice v Plzni k vystřízlivění.



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. dubna 2021

