Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Opilá žena se pohybovala v silničním provozu

ZBIROŽSKO - Policisté čtyřiačtyřicetiletou ženu zajistili a převezli na záchytku.

Včera (22. 4. 2021) v 18.40 hodin operační důstojník vyslal hlídku radnických policistů na Masarykovo náměstí ve Zbiroze, kde se měla pohybovat žena pod vlivem návykových látek a ohrožovat svůj život. Po příjezdu na místě policisté ztotožnili 44letou ženu, která evidentně pod vlivem alkoholu stála na komunikaci a vstupovala před projíždějící vozidla. Žena přiznala, že konzumovala alkohol, ale dechové zkoušce a testu na drogy se odmítla podrobit. Také policistům uvedla, že neví, jak se do Zbiroha dostala, ale potřebuje se dostat do Zdic. Vzhledem k tomu, že ohrožovala svým jednáním bezpečnost silničního provozu i svoje zdraví a život, policisté ženu zajistili a převezli do protialkoholní záchytné stanice v Plzni. Její jednání kvalifikovali jako přestupek.





por. Bc. Hana Kroftová

23. dubna 2021

