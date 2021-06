Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ohrožování mravní výchovy dítěte

KRALOVICKO – Dva bratři zameškali za letošní školní rok každý přes 200 vyučovacích hodin.

Kralovičtí policisté se od včerejšího dne zabývají případem, kdy pětačtyřicetiletá matka neposílala své dva syny do školy, a to v období od listopadu loňského roku do současné doby. I přes upozornění školy, že její děti nedocházejí pravidelně na vyučování, nedohlídla na jejich přítomnost při výuce. Syn navštěvující pátý stupeň základní školy zameškal 204 vyučovacích hodin, kdy z toho bylo 135 hodin neomluvených a druhý syn ze sedmé třídy zameškal celkem 251 hodin a z toho neomluvených 161. Žena pravděpodobně tímto svým jednáním ohrozila rozumový, citový a mravní vývoj svých dětí. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte.



por. Ing. Eva Červenková

23. června 2021

