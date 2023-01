Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odešel z psychiatrické léčebny

DOBŘANY - Kriminalisté pátrají po pětatřicetiletém muži, který má nařízené ústavní psychiatrické léčení. Z ústavu odešel včera a nevrátil se.

Kriminalisté Služby kriminální policie a vyšetřování Plzeň – venkov pátrají po pětatřicetiletém muži, který je pacientem Psychiatrické nemocnice Dobřany. Muž má nařízené ústavní psychiatrické léčení kvůli psychické nemoci. Z nemocnice odešel včera, dne 26. ledna 2023, v 14:45 hodin na povolenou vycházku po areálu nemocnice, ale do ústavu se již nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu. Může být ohroženo jeho zdraví, ale také jeho okolí, kdy může napadat ostatní osoby.

Další informace k hledanému naleznete zde: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22140126230311 (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byl hledaný muž nalezen).

Hledaný je střední postavy, vysoký 176 centimetrů, má oválný obličej, krátké hnědé vlasy, zelené oči a strniště. Na sobě by měl mít zimní tmavou bundu, džíny a zimní boty. Mluví česky špatně srozumitelně. Šetřením bylo zjištěno, že by se mohl pohybovat v okrese Rakovník, ke kterému má osobní vztah.

Policisté přijmou k hledanému jakoukoliv informaci na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.



por. Mgr. Dagmar Brožová

27. ledna 2023

