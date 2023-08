Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Obviněn z šestnácti skutků

PLZEŇ – Policejní komisařka zahájila trestní stíhání teprve 18letého muže, kterého obvinila hned z několika trestných činů. Policisté muže zadrželi pár minut po tom, co se vloupal do cukrárny.

Prvního protiprávního jednání se mladík dopustil v loňském roce, dva měsíce po svých osmnáctých narozeninách. Tehdy si vzal od svého známého kradenou platební kartu, se kterou se následně pokusil zaplatit cukrovinky v hodnotě 11 korun. Do konce loňského roku potom odcizil z různých plzeňských prodejen celkem 493 kusů čokoládových cukrovinek. Obviněný muž nekradl jen sladkosti. Několikrát se vloupal do prodejního stánku umístěného u různých obchodních center a odcizil finanční hotovost. Kradl také v prodejně s oblečením. Z rekreačního objektu odcizil televizor nebo elektrický vařič. Některé protiprávní jednání spáchal sám, jiné ve formě spolupachatelství. K poslednímu případu krádeže spáchaného vloupáním došlo minulý týden v pondělí. Obviněný muž vnikl za použití násilí do jedné plzeňské cukrárny a odcizil finanční hotovost přes 3 tisíce korun a dvě lahve džusu. Před cukrárnou na něj čekal jeho komplic, se kterým se mladík následně o peníze „rozdělil“. Předal mu asi sto korun v drobných mincích a jeden odcizený džus. Z místa následně oba muži odešli. Po několika málo minutách byli ovšem oba zadrženi hlídkou policistů. Policisté u nich navíc zajistili odcizenou koloběžku, na které do cukrárny přijeli.

Policejní komisařka poté ve věci zahájila trestní stíhání, kdy oba muže obvinila ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže a z přečinu porušování domovní svobody. Mladšího z nich navíc obvinila ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Státnímu zástupci podala podnět na podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který soudce akceptoval. Starší z obviněných mužů je stíhán na svobodě.

por. Michaela Raindlová

17. srpna 2023

