Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Objasněný podvod

PLZEŇ – Poškozený slepě věřil ženě, která si od něj několikrát půjčila finanční hotovost pod smyšlenou legendou a smyšleným jménem. Půjčovala si, i když věděla, že nemůže své sliby splnit a dlužnou částku vrátit zpět. Z trestní minulosti se nepoučila.

Plzeňští kriminalisté usilovně pracovali na objasnění podvodného jednání ženy, která se měla obohacovat na úkor poškozeného, a to pod smyšleným jménem a legendou. Již začátkem ledna 2020 si pod smyšlenou záminkou platby za služby advokáta v souvislosti s dědickým řízením, požádala o půjčku poškozeného ve výši 30 tisíc korun s tím, že mu ji do měsíce vrátí, s čímž poškozený souhlasil a žádanou finanční hotovost ženě vyplatil. Podvodnici to však nestačilo a opětovně požádala poškozeného o dalších 30 tisíc korun. Pod smyšlenou záminkou, že dědické řízení se nějak protahuje, slíbila, že do měsíce poškozenému vrátí půjčenou finanční hotovost ve výši 60 tisíc korun, s čímž poškozený opět souhlasil a požadovaný finanční obnos ženě opětovně vyplatil. Jakmile podvodnice požadovanou hotovost přijala, již měla vymyšlenou další legendu jak se obohatit s tím, že tentokrát potřebovala půjčit dalších 30 tisíc korun na to, aby mohla vyplatit advokáta za dědické řízení, a to s dalším příslibem zpětného vrácení celkové dlužné částky 90 tisíc korun, s čímž poškozený opětovně souhlasil a požadovanou finanční hotovost ženě opětovně vyplatil.

Všechny finanční půjčky proběhly během měsíce ledna 2020. Poškozený v této době stále ženě věřil v její sliby a domníval se, že půjčené peníze mu vrátí. Další atak podvodnice přišel následně, kdy poškozeného opětovně požádala, zda-li by mohl s termínem pro vrácení půjčky počkat, s tím, že dědické řízení se opětovně protahuje a navrhla termín pro vrácení částky 90 tisíc korun do konce února 2020, s čímž poškozený souhlasil. Během další krátké doby žena poškozenému opětovně navrhla vrácení finančních prostředků formou měsíčních splátek ve výši 5 tisíc korun, což poškozený odmítl a trval na vrácení celkové dlužné částky v dohodnutém termínu. Přestože ženě poškozený předal číslo svého bankovního účtu, na který žádal půjčené finanční prostředky vrátit, podvodnice do současné doby finanční prostředky ani z části nevrátila a stala se pro poškozeného nekontaktní.

Plzeňští kriminalisté ve věci zjišťovali veškeré okolnosti a prověřovali získané poznatky, které je navedly k ženě ve věku 40 let, přičemž zjistili, že se takového jednání žena dopustila i přesto, že si byla vědoma toho, že není nikde zaměstnána a tedy nedisponuje žádným příjmem, z něhož by byla schopna závazek vůči poškozenému uhradit. Kriminalisté ženu obvinili ze spáchání přečinu podvodu a dále se případem zabývají. Obviněná je vyšetřována na svobodě.

nprap. Veronika Hokrová

8. prosince 2020

vytisknout e-mailem