Neviděli jste dopravní nehodu?

DOBŘANY - Neznámý řidič poškodil zaparkované vozidlo a z místa ujel.

Dne 12. února 2021 došlo k dopravní nehodě v Dobřanech. K dopravní nehodě došlo v době mezi od 19:00 do 19:40 hodin v Dobřanech, v ulici Chlumčanská.

Dosud neznámý řidič řídil nezjištěné vozidlo po vozovce ulice Chlumčanská v Dobřanech. V uvedené ulici narazil do zaparkovaného vozidla tovární značky Škoda Superb, v provedení combi, bílé barvy. Následně z místa dopravní nehody odjel, aniž by celou věc oznámil policistům. Dle předběžného šetření na místě dopravní nehody mohlo nehodu způsobit nákladní vozidlo tovární značky Peugeot Boxer nebo tovární značky Fiat Ducato, pravděpodobně modré barvy. Po nárazu bude mít poškozený přední nárazník vpravo, pravý přední blatník a pravé přední zpětné zrcátko.

Policisté z dopravního inspektorátu Plzeň-venkov prošetřují uvedenou dopravní nehodu a žádají o spolupráci širokou veřejnost. Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit na Dopravním inspektorátu Plzeň-venkov 974 326 251 nebo na bezplatné tísňové lince 158.





por. Bc. Ivana Jelínková DiS.

15. února 2021

