Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nevěnování se řízení

PLZEŇSKÝ KRAJ - Speciální dopravní kontrola odhalila několik desítek přestupků na dálnici D5.

V Plzeňském kraji na dálnici D5 proběhla speciální kontrola zaměřená zejména na nevěnování se řízení. Policisté zkontrolovali přes 160 vozidel a zjistili 104 přestupků v dopravě. Do problematiky nevěnování se řízení spadá zejména držení hovorového zařízení za jízdy, kdy mobilní telefon drželo v ruce celkem 25 řidičů. Mezi dalšími nejčastějšími dopravními prohřešky patřilo překročení nejvyšší povolené rychlosti, kterou nerespektovalo celkem 33 řidičů. Ve 13 případech nebyli řidiči připoutáni bezpečnostním pásem. V rámci této akce jsme využili služební autobus v civilním provedení, a to ke zjišťování a dokumentaci přestupků. V průběhu speciální kontroly jsme prováděli i vážení nákladních vozidel. Významné přetížení jsme zjistili u nákladního vozidla přepravujícího dřevní hmotu, a to o více jak pět tun. Kontrolovaná dodávka s vlekem pak byla přetížena o více jak dvě tuny.

Speciální kontrolní akce mají za cíl zvýšit bezpečnost na silnicích v našem kraji a snížit riziko dopravní nehodovosti způsobené právě nepozorností řidičů. Nevěnování se řízení je jednou z hlavních příčin dopravních nehod. Policisté plánují v podobných akcích pokračovat i v budoucnu.

nprap. Veronika Hokrová

16. srpna 2024

