Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Někdo se vloupal do skladu

STŘÍBRO – Odcizil různé nářadí za několik tisíc korun. Stříbrští policisté nyní zjišťují, kdo ve skladu kradl.

Stříbrští policisté se zabývají případem krádeže, který se stal v době od7. do 9. září letošního roku ve Stříbře. V Mánesově ulici vnikl do jednoho skladu zatím neznámý pachatel poté, co překonal vstupní dveře objektu. Následně ze skladu odcizil motorovou pilu, přímočarou pilu, kufr s úhlovou bruskou, přímočarou frézu, úhlovou brusku, aku šroubovák, okružní pilu a dvouplotýnkový vařič. Svým jednáním tak způsobil na odcizených a poškozených věcech škodu ve výši kolem 15 000 korun. Stříbrští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po pachateli a odcizených věcech pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

10. 9. 2020

vytisknout e-mailem