Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nehody motorkářů

KLATOVSKO - Dopravní policisté vyjížděli ke třem dopravním nehodám.

V neděli 9. června 2019 jel po komunikaci I. třídy číslo 27 od obce Běšiny na Čachrov řidič na motocyklu značky Kawasaki Z750. V 10.40 hodin před prudkou levotočivou zatáčkou šestapadesátiletý muž z Tachovska prudce zabrzdil, vjel vpravo a narazil do svodidel, přes která přepadl. Řidič byl převezen k vyšetření do nemocnice v Klatovech a po ošetření propuštěn. Provedená dechová zkouška byla u řidiče s negativním výsledkem. Na motocyklu vznikla škoda ve výši 70 tisíc korun a na svodidlech 2 tisíce korun.

S motocyklem značky Honda jel v neděli 9. června 2019 řidič po komunikaci I. třídy číslo 27 od obce Jesení na Javornou. Před čtrnáctou hodinou, na křižovatce s komunikací na Onen Svět, na motocyklu došlo k podklouznutí kol na asfaltových pruzích opravené silnice a řidič s motocyklem vjel mimo komunikaci, kde havaroval. Třipadadesátiletý muž z obce u Staňkova byl se zraněním převezen do nemocnice v Klatovech k ošetření. U motocyklisty byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Odhadnutá hmotná škoda činí na motocyklu 100 tisíc korun.

Ve směru od obce Svojše na obec Horská Kvilda jel na motocyklu značky Triumph Tiger dvaapadesátiletý cizinec v sobotu 8. června 2019. V 17.55 hodin projížděl lesním úsekem a v pravotočivé zatáčce přejel do protisměru, kde narazil do dřevěných svodidel u silnice. Při dopravní nehodě řidič utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice v Klatovech. Dechová zkouška byla u řidiče s negativním výsledkem. Odhadnutá hmotná škoda činí na motocyklu 100 tisíc korun a na svodidlech 5 tisíc korun.

nprap. Ladmanová Dana

10. června 2019

