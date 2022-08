Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nedodrželi bezpečnou vzdálenost

DOMAŽLICKO – Domažličtí dopravní policisté vyjížděli k dopravním nehodám, při kterých řidiči nedodrželi bezpečnou vzdálenost. Došlo při nich ke zranění osob i k vysokým škodám.

Včerejšího dne v odpoledních hodinách vyjížděli policisté z dopravního inspektorátu Domažlice hned ke dvěma dopravním nehodám, při kterých došlo ke zranění osob, a výše způsobené škody přesáhla částku přes 100 tisíc korun.

K první dopravní nehodě došlo krátce po 13:30 hodině na silnici č. I/22 mezi obcemi Nová Víska a Libkov. Řidič nákladního automobilu tovární značky DAF jel ve směru od obce Nová Víska na obec Libkov, kdy nedodržel bezpečnou vzdálenost za osobním vozidlem tovární značky BMW, které jelo před ním. Když řidička osobního automobilu zastavila, z důvodu vyvolaných silničním provozem, došlo k nárazu přední části nákladního vozidla do zadní části osobního auta. Při dopravní nehodě byli zraněni dva spolujedoucí z vozidla BMW, kteří byli transportováni do zdravotnického zařízení k dalšímu lékařskému ošetření. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Na nákladním vozidle byla vyčíslena škoda na částku 50 tisíc korun, na nákladu 2 tisíce korun a na osobním autě pak 150 tisíc korun.

Druhá dopravní nehoda se stala před 16:30 hodinou na silnici I/26 mezi obcemi Březí a Babylon. Řidič osobního automobilu tovární značky Škoda jel ve směru od obce Březí na obec Babylon, nedodržel bezpečnou vzdálenost za osobním automobilem tovární značky Peugeot jedoucí před ním, a když tento zastavil z důvodů vyvolaných silničním provozem, zezadu do něj narazil. Tím jeho vozidlo odrazil vpřed na před ním stojící vozidlo tovární značky Mitsubishi, které také zastavilo z důvodů vyvolaných silničním provozem. Při dopravní nehodě došlo ke zranění spolujedoucí z vozidla Mitsubishi. Zraněná žena byla zdravotnickou záchrannou službou převezena k lékařskému ošetření do zdravotnického zařízení. Jiné osoby zraněny nebyly. Provedené dechové zkoušky vyloučily u řidičů požití alkoholu. Dopravní nehodou byla na vozidle Škoda způsobená škoda ve výši 30 tisíc korun, na vozidle Peugeot pak 20 tisíc korun a na vozidle Mitsubishi byla škoda vyčíslena na částku 60 tisíc korun. Obě dopravní nehody nadále šetří domažličtí dopravní policisté.



nprap. Barbora Šmaterová DiS.

16. srpna 2022

