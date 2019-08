Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nedal přednost motocyklistovi

KLADRUBY – Zraněný muž nevlastnil řidičský průkaz a jel na motocyklu bez registrační značky.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne oznámení o nehodě, která se stala kolem 16:15 hod. v obci Kladruby. Ulicí Zahradní jel 36letý řidič s vozidlem Ford Mondeo ve směru do ulice Zadní. Z dosavadního šetření vyplývá, že nedal přednost zprava jedoucímu 32letému motocyklistovi, se kterým se střetl. Motocyklista byl zraněn, a tak si jej do péče převzali přivolaní záchranáři, kteří jej převezli do nemocnice. Ještě před tím s oběma řidiči policisté provedli dechové zkoušky, které byly negativní. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že motocyklista nevlastní žádné řidičské oprávnění a řídil motocykl, na kterém nebyla umístěna registrační značka. Vzniklou škodu policisté odhadli na 33 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

2. 8. 2019

