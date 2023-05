Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na výzvu policistů muž nereagoval

VEJPRNICE – Muž s několika zákazy řízení se snažil ujet policistům. Nakonec havaroval v kolejišti a jeho útěk zastavil až varovný výstřel.

Policejní hlídka z obvodního oddělení Nýřany si v sobotu 27. května letošního roku v rámci své služby všimla v obci Kozolupy podezřelého vozidla tovární značky Audi a rozhodla se řidiče automobilu zastavit a zkontrolovat. Jakmile policisté zapnuli výstražné znamení s nápisem „STOP POLICIE“, místo aby řidič zastavil, přidal na rychlosti a začal ujíždět. Bezohlednou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, ve vysoké rychlosti předjížděl v nepřehledných zatáčkách a vytlačoval ostatní řidiče. Policejní hlídka, která řidiče pronásledovala z Kozolup přes Křimice až do Vejprnic, se spojila s operačním důstojníkem a ten vyslal na místo další hlídky. K dopadení pachatele přispěl svým počinem i pohotový řidič, který právě vyjížděl z vedlejší silnice. Na vzniklou situaci bleskově zareagoval a svou dodávkou zatarasil ujíždějícímu vozidlu hlavní cestu. Řidič byl tak nucený odbočit k nádraží, ke kterému ještě „zvládl“ dojet. Jeho jízda však skončila, když s vozidlem „zaparkoval“ do kolejiště. Poté z vozidla vystoupil a utíkal po kolejích ve směru na Plzeň. Policisté ho začali okamžitě pronásledovat, a jelikož muž nereagoval na jejich opakované výzvy k zastavení, použil jeden z policistů varovný výstřel. Až na ten muž zareagoval a vzdal se. Při zadržení pětadvacetiletého muže policisté při lustraci v dostupné evidenci zjistili důvod jeho ujíždění, kterým bylo několik platných zákazů řízení spočívajících v zákazu řízení všech motorových vozidel. Za volant mohl usednout až v roce 2029. Řidič odmítl jak dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, test na drogy a i lékařské vyšetření. Navíc měl při sobě dva sáčky s krystalickou látkou. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úřední rozhodnutí a vykázání.

Každoročně se policisté setkávají s podobnými případy, kdy řidič odmítá zastavit, ujíždí a svoji bezohlednou jízdou ohrožuje nevinné a nezúčastněné osoby. Většinou je důvodem nerespektování uloženého zákazu soudem či úřadem, jízda pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek nebo jde o pachatele, který se dopustil trestného činu a nechce být dopaden. Bohužel při takové nebezpečné a bezohledné jízdě může dojít k vážným až k tragickým následkům. Policisté z Plzně venkova, jež případ prověřují, se s obdobným jednáním řidiče setkali např. koncem loňského roku. V nočních hodinách muž sice na pokyn policistů k zastavení vozidla reagoval, zastavil, ale jakmile byl vyzván k prokázání totožnosti, sešlápl plyn a začal ujíždět. Při pronásledování s vozidlem zajel na polní cestu, kde si myslel, že se schová. V tomto případě se osvědčil parťák psovoda jménem Gorbi, pro kterého to byla otázka chvilky, aby muže, který se snažil skrývat v lesním porostu, nalezl. Zadržený řidič měl platný zákaz řízení, byl v celostátním pátrání, jel v odcizeném vozidle a v kufru měl kradenou naftu.

Buďte na svých cestách opatrní, věnujte se řízení. Nikdy nevíte, jestli se nestanete svědkem podobného pronásledování, jako řidič, který nám v tomto případě pomohl. Za to mu patří poděkování. Zcela jistě ale věděl, jak se zachovat, a to s ohledem na bezpečí vlastní, ale i ostatních účastníků. Každý by měl především zvážit své schopnosti a možnosti.

Video:

por. Ing. Eva Červenková

30. května 2023

