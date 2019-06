Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Mladík zpronevěřil křovinořez

STŘÍBRO – Půjčil si jej od svého bratra, ale nevrátil ho. Odvezl jej do zastavárny. Navíc ani nesmí řídit.

Stříbrští policisté v úterý, tj. 18. června, zahájili úkony zkráceného přípravného řízení a sdělili podezření ze spáchání přečinu zpronevěry a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 18letému mladíkovi. Ten si měl v první polovině května letošního roku zapůjčit od svého bratra motorové vozidlo a křovinořez, aby mohl posekat svoji zahradu. Vozidlo pak bratrovi vrátil zpět do místa jeho bydliště, avšak již bez křovinořezu. Ten odvezl do zastavárny a penězi, které za něj získal, uhradil své dluhy. Svým jednáním tak bratru způsobil škodu ve výši 15 000 korun. Policisté navíc zjistili, že muž řídil, ačkoliv má městským úřadem vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel do září letošního roku. Nyní mu za jeho protiprávní jednání hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

20. 6. 2019

