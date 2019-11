Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté zadrželi distributory drog

PLZEŇ - VENKOV - Muž dle všeho v posledních dvou letech vyráběl pervitin v takovém množství, že zásobil několik desítek narkomanů.



Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň-venkov, v čele s TOXI týmem, odhalili další varnu pervitinu, tentokrát v obci na Přešticku. Při akci policisté zadrželi 32letého muže a 41letou ženu, kteří se podíleli na výrobě pervitinu a jeho následné distribuci. Muž dle všeho v posledních dvou letech vyráběl pervitin v takovém množství, že zásobil několik desítek narkomanů.

V souvislosti s případem policisté provedli několik domovních i nebytových prohlídek, při kterých zajistili několik igelitových sáčků obsahující nezjištěnou bílou krystalickou látku, chemické látky potřebné k výrobě pervitinu, různé laboratorní vybavení, několik kanystrů a plastových láhví s obsahem nezjištěné tekutiny a torzo vozidla. Následnou lustrací vozidla, policisté zjistili, že bylo v minulosti odcizené v Německu. Zajištěnou drogu policisté podrobili znalecké expertíze.

Do akce bylo nasezeno několik desítek policistů. Při samotné realizaci se 32letý muž pokusil o útěk. Po předchozích opakovaných výzvách podezřelý muž stále utíkal, a tak jeden z policistů použil donucovací prostředek varovný výstřel, na který muž stále reagoval útěkem. To už jej však nadběhl další z pronásledujících policistů, tak muži nezbylo nic jiného, než výzev policistů uposlechnout.

Na základě shromážděných důkazů policejní komisař zahájil trestní stíhání obou výše uvedených osob. Kriminalisté je obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Na muže podal policejní komisař návrh na vzetí do vazby, který soudce akceptoval. Není vyloučeno, že policisté právní kvalifikaci ještě rozšíří, jelikož šetření tohoto rozsáhlého případu stále pokračuje.



por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

21. listopadu 2019

vytisknout e-mailem