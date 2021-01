Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kradli ve sklepních kójích

KLATOVSKO - Pachatelé ve dvou různých obcích, vzali pivo v plechovkách. Zřejmě rozšiřují pivotéku.

Do dvou sklepních kójí vznikli neznámí pachatelé na různých místech teritoria Klatovska. Policistům na obvodním oddělení v Nýrsku bylo oznámeno, že v době od 16. do 18. ledna vnikl pachatel v obci u Nýrska do bytového domu a ze sklepní kóje odcizil celkem 73 plechovek s různými druhy piv, tři krabice s mlékem, dvě láhve s vínem a domácí zavařeniny.

V Horažďovicích vnikl pachatel v bytovém domě do kóje v průběhu pondělí 18. ledna a odcizil 22 plechovek s pivem.

V prvním případě činí škoda 1 943 Kč a ve druhém 606 Kč.

Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.

Pachatelé se trestné činnosti dopustili v době, kdy je na našem území vyhlášen nouzový stav.

nprap. Ladmanová Dana

19. ledna 2021

