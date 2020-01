Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kradl vše, co mu přišlo pod ruku

PLZEŇ – 26letý pachatel se dopustil hned několika krádeží. První z nich spáchal v únoru 2019, kdy ze zabezpečeného prodejního stanu odcizil skoro 50 kilogramů sýra různého typu, 20 kilogramů klobás a 25 kilogramů uzeného masa.

Plzeňští kriminalisté dopadli pachatele, který se dopustil hned několika přečinů, kdy jedním z nich je i krádež. Ve věci zahájili trestní stíhání. Obviněným je 26letý muž z Plzně. Ten v průběhu téměř celého roku 2019 kradl na různých místech Plzně. Někdy kradl sám, jindy si vzal s sebou „pomocníka“ nebo „pomocnici“. První krádeže se dopustil v půlce února 2019, kdy ze zabezpečeného prodejního stanu odcizil skoro 50 kilogramů sýra různého typu, 20 kilogramů klobás a 25 kilogramů uzeného masa. V průběhu dalších měsíců se mladý muž zaměřil na chaty. Vloupal se celkem do třinácti chat. Bral vše, co mu přišlo pod ruku. Starý voltmetr, hustoměr, nástěnné hodiny tzv. kukačky, hrnečky i s podšálky, hračky do vody nebo alkohol. Některé věci měly pro poškozené spíše citovou hodnotu nežli finanční. Ve většině případů jim pachatel způsobil větší škodu poškozením než odcizením. Dále mladík „navštívil“ kavárnu, nehtové studio nebo restauraci. Způsobil škodu v celkové výši přes 200 tisíc korun. Díky skvělé mravenčí práci plzeňských kriminalistů se podařilo pachatele dopadnout a v případě prokázání viny mu hrozí několikaletý trest odnětí svobody.

nprap. Michaela Raindlová

13. ledna 2020

