Kradl jako straka

KLATOVY - Opakovaně zcizoval zboží a věci, skončil ve vazbě. Své protiprávní chování uskutečňoval v obchodních domech.

Policisté z oddělení obecné kriminality ukončili prověřování majetkové trestné činnosti, které se dopouštěl na různých místech v Klatovech pětadvacetiletý místní muž. Muž se zaměřil jen na obchodní domy.

Od komisaře převzal usnesení o zahájení trestního stíhání z pokračujícího přečinu krádeže, částečně dokonaný a dílem ve stádiu pokusu a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Dne 21. prosince loňského roku v obchodě na ulici Šumavské odcizil z pultu mobilní telefon s obalem, kde byla uložena platební karta peněžního ústavu a 1 200 Kč. Pomocí platební karty se pokusil uhradit částku 106 Kč, což se mu nepodařilo z důvodu blokace. Ve stejném obchodě vzal 27. ledna dvě pánské mikiny a 22. ledna obuv.

Následně policisté zjistili, že muž mobilní telefon prodal další osobě.

Na náměstí Míru dne 25. prosince odpoledne v domě přeštípl lankový zámek u odstaveného jízdního kola, které bylo připoutáno ke kovové mříži a odcizil jej. Následující den bylo jízdní kolo nalezeno v ulici Niederleho a vráceno poškozené.

Na ulici Domažlické v obchodě 16. ledna odcizil různé sladkosti i karbanátky a v dalším obchodě pánskou mikinu. V jiném obchodě dne 1. a 25. února vzal videotelefon a nůžky na plech. Dne 2. února na ulici Nádražní odcizil z regálů čokolády.

Policisté v úterý 25. února muže zadrželi po patnácté hodině, po předchozím zjištění ostrahou objektu v obchodě na ulici Domažlické, protože odcizil nářadí.

Muž byl za různé trestné činy od roku 2013 několikrát odsouzen.

Obviněný muž se dopustil osmi krádeží a neoprávněného použití cizího platebního prostředku. Muž spáchal další trestnou činnost i po převzetí obvinění.

Policisté předali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí muže do vazby. Soud rozhodl o jeho vzetí do vazby a byl převezen do věznice.

27. února 2020

