Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kradl a vyhrožoval

SUŠICE - Pachatel slovně i fyzicky napadl pracovníka ostrahy prodejny. Dnes byl vzat do vazby.

Policisté z oddělení obecné kriminality prověřovali případ krádeže ze soboty 12. prosince tohoto roku. V Sušici přišel do obchodu na ulici Hrádecké muž, který v době od 20.20 do 20.52 hodin odcizil 66 kusů různých potravinách výrobků, například máslo, výrobky z masa, cukrovinky, nápoje, obložené bagety. Muž zboží uschoval do batohu a mikiny a při procházením pokladní zónou uhradil dva nealkoholické nápoje v lahvích a jednu krabičku s cigaretami.

Vzhledem k tomu, že bylo důvodné podezření o odcizení zboží zákazníkem, tak byl následně osloven pracovníkem ostrahy, zda jej nemá v batohu. Podezřelý rukou sevřenou v pěst pracovníka ohrozil, hodil po něm plnou plastovou láhev s vodou, druhou otevřel a vodu vystříkl do jeho obličeje. Před obchodem pachatel uchopil pojízdný nákupní vozík, který se pokusil vhodit na pracovníka ostrahy, ale vozík jen převrátil. Dále vykřikoval a vyhrožoval muži újmou na zdraví. Na místo byli přivoláni policisté z místního obvodního oddělení, kteří ve 21.15 hodin muže zadrželi i s odcizenými věcmi a zjistili totožnost osmadvacetiletého muže ze Sušice. Pachatel způsobil škodu ve výši 1 250 Kč.

Muž byl v posledních letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen i potrestán a jednání se dopustil v době, kdy je na našem území vyhlášen nouzový stav.

Od komisaře převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání zločinu krádež, přečinu nebezpečné vyhrožování a výtržnictví.

Dnes soud rozhodl o vzetí muže do vazby a za doprovodu policistů byl převezen do vazební věznice.

nprap. Ladmanová Dana

15. prosince 2020

