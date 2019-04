Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež vloupáním do rodinného domu

KAZNĚJOV – Odcizil převážně elektroniku

Policisté z obvodního oddělení Kaznějov od soboty 6. dubna 2019 prověřují případ krádeže vloupáním do rodinného domu. V době od 31. března do 6. dubna 2019 zloděj neznámým způsobem vnikl do domu, kde vše prohledal a odcizil televizní a satelitní přijímač a dále 100 let staré nástěnné kyvadlové hodiny. Majiteli tak vznikla škoda ve výši 11 000 korun. Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Po pachateli trestného činu policisté pátrají.

V souvislosti s tímto případem žádáme případné svědky, aby nás v případě jakýchkoliv postřehů kontaktovali na lince tísňového volání 158.

prap. Alena Nováčková

inspektor

