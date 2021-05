Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež kol na vozidlo

PLZEŇ - Zloděj odcizil 4 kompletní letní kola na motorové vozidlo z garáží bytového domu.

Policisté obvodního oddělení Plzeň Bory se zabývají nahlášeným případem krádeže letních kol z prostoru soukromých garáží v Boettingerově ulici v Plzni. Neznámý pachatel se s největší pravděpodobností do garáže dostal v noční době, a to od 14. do 15. května 2021. Poškozený měl v těchto prostorách volně uložené 4 letní kompletní kola na své vozidlo za desítky tisíc korun. Zloděj následně s lupem garáž opustil. Policisté ve věci vedou trestní řízení, prověřují veškeré okolnosti případu, kterým se zabývají a po pachateli a odcizených kolech pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

17. května 2021

