Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kontrola podávání alkoholu mladistvým

PLZEŇ - VENKOV – Policisté na akci spolupracovali i s dalšími zainteresovanými subjekty.

Během uplynulého víkendu proběhla na území Územního odboru Plzeň – venkov kontrola zaměřená zejména na dodržování zakázaného alkoholu dětem a hazardnímu hraní. Cílem akce je především prevence a osvěta široké veřejnosti na problematiku konzumace alkoholu, tabáku a drog u dětí do 18ti let.

Kromě policistů se akce zúčastnili inspektoři Celního úřadu pro Plzeňský kraj, inspektoři České obchodní inspekce, inspektor Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a pracovnice OSPOD Městského úřadu Nýřany.

Při kontrolní akci bylo zkontrolováno několik vytipovaných provozoven z Nýřanska, dále policisté zkontrolovali více než pět desítek osob a tři desítky motorových vozidel. V jednom případě byl zjištěn přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil 61letý muž z obce na Nýřansku. Muž usedl za volant přesto, že před jízdou požil alkoholické nápoje. Policisté muže během kontroly vyzvali k provedení dechové zkoušky, které se řidič dobrovolně podrobil. Přístroj mu v dechu naměřil téměř dvě promile alkoholu. V průběhu akce policisté vyjížděli k případu, který s probíhající akcí nesouvisel, nýbrž bylo nutné jej vyřešit. Šestačtyřicetiletá žena policistům oznámila, že 9. listopadu 2019 asi deset minut po devatenácté hodině vnikl do jejího bytu v Líních 48letý muž. V bytě byl tou dobou ještě přítel ženy. Agresor po slovní rozepři napadl pár i fyzicky. Policisté případ kvalifikovali jako přečin porušování domovní svobody a další okolnosti jsou předmětem dalšího prověřování. Během akce zjistili strážci zákona rovněž přestupek na úseku drog, a to neoprávněné držení omamných a psychotropních látek, za který uložili přestupci blokovou pokutu ve výši tří tisíc korun. Blokové pokuty během akce policisté ukládali i za nedodržení pravidel silničního provozu. Dvě zjištěná pochybení si k dořešení převzala Česká obchodní inspekce a dvě pochybení řešili hasiči.

Policisté během akce zaměřené především na konzumaci alkoholu, tabáku a drog u dětí do 18ti let, řešili několik případů protiprávního jednání. Osobu mladší 18 let, která by požila alkoholické nápoje nebo návykové látky, řešit však nemuseli.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

13. listopadu 2019

vytisknout e-mailem