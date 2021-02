Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kdosi se vloupal do sklepní kóje

TACHOV - Pachatel odcizil vrtačku a zimní boty.

V sobotu (20.2.2021) přijali policisté obvodního oddělení Tachov oznámení, že toho dne mezi 17.30 až 19.00 hod. dosud neznámý pachatel v jedné z tachovských ulic vnikl neuzamčenými dveřmi do prostoru přízemí domu, kde u sklepní kóje za použití násilí odstranil visací zámek a vnikl do vnitřních prostorů. Ty prohledal a z místa činu odešel s vrtačkou, ručním nářadím a bez povšimnutí nezůstaly ani pánské zimní boty. Škoda, kterou způsobil, byla vyčíslena na částku přes dva tisíce korun. Policisté na místě provedli ohledání místa činu a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Takového jednání se muž navíc dopustil v době, kdy byl na území České republiky usnesením vlády vyhlášen nouzový stav, a to z důvodu prokázání výskytu vysoce nakažlivé nemoci, tedy v době extrémně škodlivého stavu, kdy je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto extrémně škodlivého stavu.





por. Bc. Hana Kroftová

22. února 2021

