Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

I přes četná varování se lidé stále stávají oběťmi podvodníků

PLZEŇSKÝ KRAJ – V posledních dnech jsme opět přijali množství oznámení o podvodech v online prostředí. Znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a dávali pozor na své finanční prostředky.

Policisté napříč celým Plzeňským krajem stále přijímají velké množství oznámení o podvodech, ke kterým dochází v online prostředí, a to navzdory preventivním akcím, neustálým varováním a upozorněním, aby lidé byli obezřetní, nestali se oběťmi podvodníků. Způsoby spáchání jsou různé, ale výsledek je vždy stejný, lidé přijdou o peníze.

Jednu ženu kontaktovala údajná bankéřka a sdělila jí, že můžou být zhodnoceny její finance, které kdysi investovala do kryptoměny. S tím žena souhlasila a podle instrukcí nainstalovala do svého mobilního telefonu aplikace, do kterých nahrála fotografii svého občanského průkazu a fotografii obličeje, které sama pořídila. Poté při stále trvajícím telefonátu poskytla bankéřce přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Následující den zjistila, že z jejích bankovního účtu bylo provedeno několik transakcí a že přišla o 200 tisíc korun.

Další údajný bankéř během telefonátu informoval ženu o tom, že má ve své kryptopeněžence 10 tisíc dolarů a zda chce tyto prostředky převést na běžný účet. S tím paní souhlasila, a tak podle instrukcí naistalovala do svého mobilu aplikace na vzdálený přístup. Poté se přihlásila do svého internetového bankovnictví, kde došlo k několika transakcím, a žena přišla o 50 tisíc korun. Další muži přišli stejným podvodem s kryptopeněženkou a penězi na ní o 125 tisíc korun a o 170 tisíc korun.

Další poškozená reagovala na inzerát na internetu na rychlý způsob vydělání peněz. Registrovala se na těchto stránkách a telefonicky byla kontaktována několika údajnými analytiky. Podle jejich instrukcí zaplatila vklad a po registraci se dostala do obchodního účtu, kam jí měly být posílány peníze. Podmínkou však bylo vložení většího finančního obnosu, což žena udělala a zaplatila 170 tisíc korun. Poté ženě volali z banky a pro podezření z podvodu jí účet i kartu zablokovali. O peníze však už přišla.

Jiné ženě volal pracovník banky a informoval ji o tom, že musí ověřit její žádost o spotřebitelský úvěr, o který si měla požádat v Brně, a protože se mu jeví, že se jedná o podvod, bude přepojena na jinou pracovnici banky. Té pak při komunikaci sdělila, že má na různých účtech částku přesahující dva miliony korun. Nato byla přepojena na dalšího bankéře, který s jejím souhlasem založil „elektronický rezervní účet“, na který během telefonátu odeslala 1 400 000 korun.

Dalšímu muži přišla SMS s odkazem na portál ministerstva financí. Klikl na odkaz a vyplnil přihlašovací údaje do své banky a omylem pak autorizoval platbu ve výši 50 tisíc korun a odeslal tak peníze na účet neznámé osoby. Následně byl kontaktován údajným pracovníkem banky s tím, že na jeho účtu evidují nějakou nestandardní platbu a snažil se získat další informace k účtu, přitom bez vědomí majitele účtu smazal v jeho internetovém bankovnictví telefonní kontakt a přepsal další údaje.

K dalšímu podvodu došlo, když jinému muži bylo přes sociální síť nabídnuto investování do měnových kurzů. Měl mu být založen uživatelský účet, na kterém mohl pak investovat. K ověření bankovní identity pak přes odkaz zadal údaje a heslo ke svému internetovému bankovnictví. Kvůli tomu se pak neznámý pachatel dostal do jeho účtu a chtěl odeslat částku 315 tisíc korun. Banka toto včas odhalila, bankovní účet zablokovala a pán o žádné peníze nepřišel.

Pod záminkou zhodnocení investic podvodně vylákal údajný investiční bankéř od dalšího poškozeného finanční hotovost ve výši 1 900 000 korun. Jiná žena odeslala 1 170 000 korun. Oba do současné doby nezískali z investování nic a nedostali zpět ani svoje finance.

V souvislosti s těmito případy znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky. Dbejte zvýšené opatrnosti při cizích telefonátech. V případě, že by byly vaše peníze v ohrožení, banka koná vlastní opatření, nikdy od vás nebude požadovat nestandardní transakce, abyste zrušili účet, převedli peníze na jiný účet nebo peníze vybrali a vložili do bitcoinmatu. Nikdy nikomu také neposkytujte přístupy k vašemu internetovému bankovnictví, ofocené doklady ani osobní údaje s daty narození. Neinstalujte si do vašich zařízení programy pro vzdálený přístup. Nenechte se zlákat vidinou snadného zbohatnutí.

por. Dagmar Brožová

25. července 2024

