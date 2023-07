Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Garážový fantom dopaden

PLZEŇ – Policistům služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň se podařilo objasnit sérii krádeží věcí z garáží.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 29letého cizince, kterého obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, přečinu porušování domovní svobody a přečinu poškození cizí věci.

Prvního vloupání do garáže se obviněný muž dopustil ke konci roku 2022. S krádežemi pokračoval až do dubna letošního roku. Cizinec byl obviněn z celkem devíti skutků, kdy se mu několik měsíců dařilo unikat spravedlnosti. K poslednímu případu došlo v polovině dubna letošního roku. Z řadové garáže tehdy odcizil větší množství pracích prášků, aviváží na prádlo a rybářské vybavení. Pachatel kradl doslova vše, co mu přišlo pod ruku. V jednom případě dokonce odcizil kleště na olůvko v hodnotě pěti korun. Poškozeným majitelů garáží způsobil škodu za téměř půl milionu korun.

Díky precizní operativní činnosti, velmi dobré práci na místech činu a na základě vyhodnocených zajištěných stop se podařilo pachatele vypátrat a usvědčit.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který soudce akceptoval. V případě prokázání viny mu hrozí až pět let odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová

4. července 2023

