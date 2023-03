Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní omezení v Plzni

PLZEŇ - Od měsíce dubna dojde k realizaci plánovaných oprav povrchu vozovek. V důsledku rekonstrukcí dojde k omezení provozu v dopravě na několika komunikacích v Plzni.

Z důvodu opravy, přeložky vodovodního řádu, dojde na komunikaci ulice Folmavské, křižovatce s ulicí U Panasoniku, k uzavírce jednoho jízdního směru pro veškerou dopravu (mimo BUS) v době od 1. dubna do 18. května 2023. Oprava bude probíhat v několika etapách.

Na ulici Radčické (v blízkosti Kalikovského mlýna) dojde k úplné uzavírce komunikace v době od 3. dubna do 16. dubna 2023, a to z důvodu opravy povrchu vozovky. Jedná se o úsek od konce obce Plzeň po křižovatku s ulicí Přemyslova. Náhradní objízdná trasa je stanovena přes Městský okruh.

Také v ulici Křimické (od křižovatky s ulicí Vejprnickou) dojde na několika místech v době od 17. dubna do 30. června 2023 k plánovanému omezení v dopravě pro nákladní vozidla nad 7,5 t z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí. Od 17. dubna 2023 od 8:00 do 7. května 2023 bude provoz v místě rekonstrukce řízen přenosným SSZ, a to z důvodu zúžení vozovky do jednoho jízdního pruhu. Opravy jsou také rozděleny do několika etap.

I ulice Rokycanská projde opravou povrchu vozovky ve směru do centra města, kdy dojde k několika omezením v dopravě, a to zejména na frekventovaných křižovatkách:

V době od 1. - 2. dubna 2023 a od 8. – 9. dubna 2023 bude provoz omezen v křižovatce ulic Rokycanská, Masarykova, Dlouhá

V době od 15. – 16 dubna 2023 a 22. – 23. dubna 2023 bude provoz omezen v křižovatce ulic Rokycanská, Jateční, Cvokařská

V době od 1. - 30. dubna 2023 bude provoz omezen v ulici U Prazdroje, a to od Křižovatky ulic Rokycanská, Jateční, Cvokařská až po výjezd od brány Gambrinusu

Policisté budou situaci v provozu monitorovat a žádají všechny účastníky provozu o maximální ohleduplnost, respektování dopravního značení a pozornost při projíždění rekonstruovanými úseky.

nprap. Veronika Hokrová

24. března 2023

