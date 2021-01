Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní nehodovost za rok 2020

TACHOVSKO – Dopravní policisté mohou konstatovat, že došlo k poklesu dopravních nehod na silnicích tachovského okresu. Za loňský rok evidují o sto jedenáct kolizí méně než předloni.

Dopravní policisté za loňský rok evidují na silnicích okresu Tachov celkem 425 dopravních nehod, což je o 111 nehod méně než v roce 2019, kdy jich evidovali 314.

Ze statistických údajů vyplývá, že v loňském roce bylo při nehodách lehce zraněno 230 osob, těžce zraněno 8 osob a 6 osob bylo usmrceno. V porovnání s předloňským rokem se jedná o nárůst v počtu lehce zraněných osob (+ 37), i v počtu usmrcených osob (+ 4). Těžce zraněných osob bylo o jednu méně než v předloňském roce.

Celková škoda dosáhla téměř 33 300 000 korun.

Z celkového počtu dopravních nehod jich řidiči motorových vozidel zavinili nejvíce, a to 399. Řidiči nemotorových vozidel zavinili 8 nehod, na chodce připadá 6 dopravních nehod. Děti do 15 let byly viníkem dopravních nehod v 1 případě.

Požití alkoholu ze strany řidiče – viníka bylo při dopravních nehodách zjištěno ve 44 případech, což je o 11 méně více než v předloňském roce. Nejvíce podnapilých řidičů - viníků (29) mělo 1,5 a více promile alkoholu v krvi. V rozmezí od 1,0 promile do 1,5 promile policisté evidují 7 podnapilých řidičů. Viníků pod vlivem jiných omamných látek policisté evidují 6. Téměř ve čtvrtině případů řidiči z místa nehod ujíždějí (83)

Nejčastějšími příčinami dopravních nehod jsou již tradičně: nesprávný způsob jízdy (247 případů), nepřiměřená rychlost (113 případů) a nedání přednosti v jízdě (36 případů).

Dnem v týdnu, kdy docházelo k největšímu počtu dopravních nehod, je pátek. Policisté v tomto dni evidují 73 nehod, následují středa (68 nehod) a sobota (67 nehod). Naopak nejméně řidičů havarovalo v neděli (43) a v úterý (51).

V souvislosti s lokalizací dopravních nehod na Tachovsku lze konstatovat, že z celkového počtu 425 dopravních nehod se jich 212 stalo mimo obec, zbylých 213 nehod policisté evidují v obci.

K největšímu počtu nehod dochází na silnicích druhých tříd, kde jich policisté za rok 2020 evidují 144, naopak nejméně kolizí evidují policisté na silnici 1. třídy, což je komunikace vedoucí přes Chodovou Planou na Novou Hospodu, a to 26 nehod. Na úseku dálnice, který prochází tachovským okresem, policisté z celkového počtu nehod evidují 50.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

14. 1.2021

