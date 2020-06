Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Čokoládová krádež

PLZEŇ - Na krádeži se podíleli společnými silami, avšak role měli rozdělené. Zanechala v košíku svou tašku s věcmi.

Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed sdělili podezření 41leté ženě ze spáchání přečinu krádež a 46letému muži ze spáchání přečinu krádež spáchané formou účastenství. Takového jednání se dopustili společnými silami, avšak každý měl svou úlohu. Dne 11. března 2020 v dopoledních hodinách vešla žena do jednoho z obchodů potravin na Americké ulici v Plzni. Na prodejní ploše si do tří papírových krabic naskládala celkem 103 čokolád, které uložila do příručního nákupního košíku. S košíkem vyšla ven z prodejny, aniž by za odebrané zboží zaplatila, kde už na ni čekal její spolupachatel, který si košík od ní převzal a utíkal s ním směrem k podchodu. Tam byl téměř dostižen ostrahou prodejny, který si nezvyklého „nákupu“ všiml a pachatele pronásledoval. Zloděj košík s lupem za běhu následně odhodil a tekl pryč. To samé udělala i žena, která se na lupu podílela. V košíku zůstaly odcizené čokolády i taška s věcmi, ve které měla zlodějka mimo jiné svůj mobilní telefon, na jehož displeji byla fotografie obou pachatelů. Muž i žena se nepoučili z předchozí páchané trestné minulosti obdobného charakteru.

nprap. Veronika Hokrová

5. června 2020

