Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Choval se nevhodně

ŽELEZNORUDSKO - Muž vyhrožoval dvěma mužům ublížením na zdraví. Poškodil dvoje dveře a zábradlí.

Policisté na obvodním oddělení v Železné Rudě prověřují případ výtržnictví a vyhrožování. V pondělí 29. dubna letošního roku v bytovém domě podezřelý osmadvacetiletý muž na chodbě poškodil vstupní dveře i do bytu. Dále poškodil dřevěné zábradlí schodiště, z něhož vzal dřevěnou tyč a odešel do restaurace, kde před jednadvacátou hodinou dvěma mužům vyhrožoval újmou na zdraví, dřevěnou tyč napřáhl proti mužům a následně s ní udeřil do baru. Ke zranění osob nedošlo.

Policisté podezřelého muž do necelé hodiny zadrželi a po provedení neodkladných úkonů byl propuštěn.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů výtržnictví, nebezpečné vyhrožování a poškození cizí věci. Pachatel svým jednáním způsobil škodu za padesát tisíc korun.

Podle trestního zákoníku může být pachatel potrestán odnětím svobody až na dva roky.

nprap. Ladmanová Dana

2. května 2019

