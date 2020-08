Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečně na kole

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policejní preventivní cykloteam pravidelně vyráží mezi cyklisty a předává jim nejen informace a rady o tom, jak se chovat na jízdním kole či předejít odcizení sportovního vybavení, ale také rozdává reflexní prvky, cyklolékárničky a náplasti.

S příchodem letních dnů a především pak v období letních prázdnin silnice a cyklostezky v Plzeňském kraji zaplnili cyklisté, což s sebou někdy přináší i určitá úskalí, neboť cyklista jedoucí po silnici patří společně s chodci mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Právě proto každoročně vyráží náš policejní cykloteam na preventivní akci „Bezpečně na kole“. Na jednotlivých místech je sportovcům a především pak cyklistům k dispozici preventivní stánek, kde se mohou dozvědět různé rady a informace nejen o povinné výbavě, ale také o tom, jak se chovat na jízdním kole či předejít odcizení sportovního vybavení. Ve stánku pak cyklisty policejní preventistky vybaví reflexními prvky, cyklolékárničkou nebo náplastmi. Další policisté z cykloteamu vyrážejí na cyklostezky přímo mezi cyklisty, kde během cesty upozorňují sportovce na různá úskalí a rovněž rozdávají dárky v podobě reflexních pásků, reflexních visaček na batoh či reflexních samolepek. V letošním roce jsme za Vámi vyrazili již několikrát, cyklohlídky jste mohli potkat především na Šumavě. Tam jsme také ocenili naše dvě nová policejní elektrokola, která jsme jako dar získali od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Díky tomu máme větší dosažitelnost a obsáhneme delší úsek, kam za Vámi můžeme vyrazit.

A kde nás ještě v průběhu letních prázdnin můžete potkat:

6.8.2020 – Brdy na Rokycansku

12.8.2020 – Domažlicko

15.8.2020 – Prášily

18.8.2020 – Plzeň a okolí

Výrazný rozvoj cyklistiky především v období turistických sezón přináší řadu rizik. Je třeba si uvědomit, že případný střet jízdního kola s vozidlem může mít pro cyklistu fatální následky. Proto jsme připravili pár doporučení.

Všichni účastníci silničního provozu by neměli zapomínat na zásadu vidět a být viděn. I pro cyklisty platí, že musí mít na svých kolech předepsané osvětlení, tedy přední světlo bílé barvy a zadní odrazku červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou. Kolu by dále neměly chybět dvě na sobě nezávislé brzdy s odstupňovatelným ovládáním. Jízdní kola pro předškolní děti, která jsou vybavena volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou, pak přední brzdu mít nemusí. Důležité jsou také oranžové odrazky umístěné na obou stranách pedálů a další odrazky oranžové barvy na paprscích předního, zadního nebo obou kol. Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize, proto by nejen jízdní kolo, ale i oblečení cyklisty mělo být opatřeno reflexními prvky, které zaručují svému majiteli, že bude viděn i za tmy.

Velmi důležitým vybavením cyklisty by měla být cyklistická helma. Není výjimkou, že pokud již dojde ke kolizi cyklisty, může být zasažena jezdcova hlava. Správně upevněná ochranná přilba může následky případného pádu zmírnit. Apelujeme na cyklisty, aby přilbu používali bez ohledu na věk, přestože silniční zákon tuto povinnost ukládá pouze osobám mladším 18 let. Také je důležité si uvědomit, že cyklistická helma plní svoji funkci pouze v nepoškozeném stavu. Například při pádu z kola může dojít k poškození skeletu helmy, která pak při příští nehodě nemusí dostatečně chránit cyklistovu hlavu.

Také cyklista má povinnosti, které mu ukládá zákon. Tedy na jízdním kole se jezdí na vozovce při jejím pravém okraji. Občas vídáme cyklistu jedoucího na kole po chodníku nebo po přechodu pro chodce. Tím však může svou bezohledností ohrožovat nebo omezovat chodce. Zákon sice umožňuje cyklistovi použít chodník či přechod pro chodce, ale pouze v případě, když své kolo vede. Pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, je povinen jet v tomto pruhu. V případě označení komunikace dopravní značkou „Stezka pro cyklisty“, je tato určena pro obě skupiny, kdy cyklista nesmí chodce jdoucího po stezce ohrozit.

Je stále více rodin s dětmi, které chtějí trávit vyjížďky na kole také se svými malými dětmi. Často jsou diskutovány především dětské sedačky na kolo nebo přívěsné vozíky pro děti. Na jednomístném kole není povoleno jet ve dvou, ale pokud je kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, můžeme v něm vézt dítě mladší sedm let. Je také možné, aby osoba starší 18 let vezla nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku nebo dítě na dětském kole, které je připojené k jízdnímu kolu dospělého spojovací tyčí. Zákon přesně stanovuje, jaké by měl mít přívěsný vozík parametry, tedy nesmí být širší než 900 mm, na zadní části má umístěny dvě červené netrojúhelníkové odrazky, s kolem musí být propojen pevným spojovacím zařízením, a pokud v něm přepravujeme děti, musíme přívěsný vozík označit žlutým nebo oranžovým praporkem o rozměru 300 x 300 mm, vztyčeným ve výšce 1200 – 1600 mm nad úrovní vozíku. Zákon tedy samozřejmě na rodiče pamatuje, je však již pouze na jejich zvážení, zda se s dětmi pustí do frekventované silniční dopravy nebo raději využijí pruhy či stezky určené přímo pro cyklisty.

Mezi jeden z nešvarů cyklistů patří, že přestože mají stejné povinnosti jako ostatní účastníci silničního provozu, někdy usedají na kolo pod vlivem alkoholu. Upozorňujeme, že jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožují cyklisté nejen sebe, ale i ostatní a v případě postihu je na ně pohlíženo obdobně jako na řidiče motorového vozidla.

Přejeme všem cyklistům mnoho krásných sportovních zážitků.

kpt. Mgr. Markéta FIalová

4. srpna 2020

