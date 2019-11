Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Auto na střeše

PLZEŇ - Dopravní policisté šetří pád osobního automobilu z mostu do kolejiště. Zraněná posádka byla v péči záchranářů odvezena z místa do nemocnice.

Včera krátce před sedmou hodinou večer jsme vyjeli k nahlášené dopravní nehodě v Plzni na komunikaci Sušické ulice, kde došlo k pádu osobního vozidla tovární značky VW Golf z mostu na kolejiště železniční tratě směr na České Budějovice. Na místo vyjely všechny složky IZS. V důsledku nehody byla zastavena železniční doprava. Při projetí levotočivé zatáčky se 18letý řidič dostal s vozidlem do neřízeného smyku, vyjel mimo komunikaci, kde s vozem prorazil kovové zábradlí umístěné na mostě nad železniční tratí. Následně vozidlo i s posádkou dopadlo na střechu do kolejové trati. Při nehodě utrpěl zranění nejen řidič, ale i jeho 18letá spolujedoucí. Oba byli v péči záchranářů převezeni do plzeňské nemocnice. Předběžná celková hmotná škoda je vyčíslena na bezmála 600 tisíc korun. Kvůli bezpečnosti při probíhajících vyprošťovacích pracech plzeňských hasičů byla komunikace v místě kolize zcela uzavřena, a to až do 22:30 hodin. Příčina a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření dopravních policistů.

nprap. Veronika Hokrová

19. listopadu 2019

vytisknout e-mailem