Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Alkohol, drogy a mládež 2024

PLZEŇSKÝ KRAJ - Výsledkem akcí je sedm mladistvých s pozitivní dechovou zkouškou.

Koncem minulého týdne v souvislosti s podzimními prázdninami se policisté na Klatovsku a Plzni - venkově společně ve spolupráci se zástupci orgány státní správy a samosprávy zaměřili v rámci bezpečnostního opatření na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a na dodržování zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Policisté během těchto akcí zkontrolovali přes 50 provozoven, ve kterých zjistili 7 mladistvých osob, které měly pozitivní testy na alkohol. Pozitivní výsledky dechových zkoušek u třech mladistvých dívek evidují policisté ze Sušice na Klatovsku jako přestupky. Nejvyšší hodnotu měla dívka, která nadýchala přes půl promile alkoholu v dechu.

Policisté z Plzně – venkova evidují stejný počet přestupků, k tomu navíc jedno podezření ze spáchání trestného činu, kdy šestnáctiletý mladík nadýchal přes dvě promile alkoholu v dechu.

Nejen v souvislosti s výsledky bezpečnostního opatření bychom chtěli upozornit a apelovat na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou pozornost a měli přehled o aktivitách, kterým se jejich děti ve volném čase věnují. Mladiství jsou samozřejmě mnohdy bez dohledu dospělé osoby, pouze mezi svými vrstevníky a může se stát, že budou chtít vyzkoušet něco, o čem dobře vědí, že je to pro ně zakázané. To s sebou pochopitelně přináší i rizika, kdy se mohou dostat do situace, která je pro ně nebezpečná nebo dokonce může přímo ohrožovat jejich život. Mezi takové situace rozhodně patří experimentování s alkoholem. V takových případech může dojít k intoxikaci, ztrátě vědomí nebo k jinému ohrožení zdraví či života dítěte.



Během školního roku policejní preventisté napříč naším krajem při přednáškách dětem vysvětlují právní souvislosti a rizika spojená s konzumací alkoholu a užíváním omamných a psychotropních látek. Po linii prevence ale hlavní roli hrají rodiče. Proto se svými dětmi o rizicích v souvislosti s návykovými látkami mluvte. V těchto bezpečnostních opatření, která jsou zejména preventivního charakteru, budeme na vytipovaných místech Plzeňského kraje nadále pokračovat. Stejně tak se budeme tomuto tématu nadále věnovat při kontaktní prevenci u dětí ve školách.

Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let zákon zakazuje. Osoby, které alkohol mladistvým nebo dětem opatří, se dopouštějí protiprávního jednání, a to buď v rovině přestupkového jednání, nebo trestného činu.

Obzvláště u dětí je třeba vnímat alkohol jako drogu, byť se jedná o drogu legální.



kpt. Bc. Hana Kroftová

29. října 2024

