Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Alkohol, drogy a mládež 2022

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté se v říjnu zaměřili na dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem. Rizika spojená s požíváním alkoholu probírají s dětmi při následných besedách.

V měsíci říjnu se na území našeho kraje uskutečnilo, stejně jako na území celé republiky, bezpečnostní opatření, jehož cílem je preventivně působit v provozovnách, které jsou místem, kde může docházet k prodeji alkoholu mládeži.

Policisté se ve spolupráci se strážníky, pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí, živnostenskými úřady, ale také Českou obchodní inspekcí, Krajskou hygienickou stanicí Plzeň a Celní správou ČR zaměřili na restaurační zařízení, zábavní podniky, bary, kluby a podobná zařízení. V jejich hledáčku byly i prodejny, supermarkety a večerky, kde kontrolovali, zda obsluha dodržuje zákaz prodeje alkoholu či tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let. Na tuto problematiku a problematiku závislostí s tím spojenou se během roku zaměřují i policejní preventisté, kteří navštěvují žáky ve školách a při besedách s dětmi hovoří na uvedené téma s cílem zvyšování právního vědomí.

Jedna z akcí zaměřená na prodej alkoholu mládeži proběhla v Plzeňském kraji uplynulý víkend. Policisté spolu s pracovníky Krajské hygienické stanice Plzeň a České obchodní inspekce zkontrolovali více než 100 provozoven a zjistili třináct pochybení. Tři osoby mladší 18 let byly pod vlivem alkoholu a čtyři osoby byly přistiženy při popíjení alkoholu na veřejnosti, přestože to vyhláška obce zakazuje. Jeden přestupek si převzali pracovníci Krajské hygienické stanice Plzeň a dva přestupky na místě řešili zástupci České obchodní inspekce. Jelikož se policisté standardně zaměřují na veškeré protiprávní jednání, zjistili požití alkoholu i u dospělých osob, a to konkrétně u řidičky osobního automobilu, která navíc byla účastnicí dopravní nehody. Další řidič motorového vozidla řídil, ačkoliv měl uložený platný zákaz řízení všech motorových vozidel.

prap. Bc. Iva Vršecká

3. listopadu 2022

