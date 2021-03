Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Akce s krycím názvem "ADI"

PLZEŇ - Ve spolupráci s celníky ze Sekce pátrání Generálního ředitelství cel plzeňští kriminalisté oddělení hospodářské kriminality obvinili muže a ženu, kteří, pod záštitou dvou společností, neoprávněně prodávali padělané nekvalitní zboží různých značek na internetu. Tímto způsobem prodali tisíce padělků a obohatili se o několik milionů.

Plzeňští celníci ze Sekce pátrání Generálního ředitelství cel společně s kolegy z Oddělní hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň uzavřeli v loňském červnu akci s krycím názvem „ADI“. Úkony trestního řízení zahájili specialisté z oddělení odhalování celních podvodů na základě podnětu jednoho z řady nespokojených zákazníků a odborného vyjádření zástupců majitelů ochranných známek. Vyšlo najevo, že posuzované zboží je padělané. Majitelka a zároveň i jednatelka vlastnila na Plzeňsku dvě společnosti a provozovala současně pět internetových obchodů. V nich nabízela k prodeji velké množství padělků. Celníci a policisté obstavili na bankovních účtech 516 593 Kč. Také provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, kde zajistili výpočetní techniku. Celkový výnos z trestné činnosti za období od roku 2019 do června 2020 prokázal výši bezmála čtyři miliony korun, k tomu téměř 20 000 kusů padělaného textilu a oděvních doplňků. Cena nabízeného zboží byla několikanásobně nižší, než je v případě originálu.

V praxi se prodej uskutečňoval tak, že zákazník si na internetových stránkách objednal a následně on-line uhradil požadovanou cenu za zboží a dopravu. Pracovník internetového obchodu poté provedl objednávku na čínském internetovém prodejním serveru s adresou přímo zákazníkovi. Modus operandi je „dropshipping“.

Pečlivým prověřováním získali specialisté záznamy e-mailové korespondence konkrétních obchodů. Získali tak nejen obchodní komunikaci, ale i reklamace,zejména stížnosti zákazníků na originalitu a kvalitu zboží. V průběhu prověřování majitelka na svých internetových obchodech nabídky převážné většiny padělků vymazala. Došlo i ke změně majitele a jednatelem se stala blízká osoba.

Spisový materiál byl předán kriminalistům ddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň s návrhem na zahájení trestního stíhání v srpnu loňského roku. Ze strany policejních vyšetřovatelů bylo v lednu letošního roku zahájeno trestní stíhání jak fyzických osob (žena 32 let a muž 34 let z Plzeňska), tak právnických osob dle § 160 odst. 1 tr. řádu, a to ze spáchání přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Osoby jsou stíhané na svobodě. V současné době stále probíhá vyšetřování. Trestní věc dozoruje Okresní státní zastupitelství Plzeň - město.

nprap. Veronika Hokrová

19. března 2021

