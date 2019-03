Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zlodějka skončila za mřížemi

TEPLICKO - Recidivistka zase kradla; Úvěrový podvod; Vykradený dům.

Z přečinu krádeže se bude zodpovídat 19letá žena, která kradla v teplickém supermarketu. Ve středu večer v prodejně odcizila deodorant, lahev vodky a dvě čokolády a se zbožím v hodnotě přes 400 korun prošla bez zaplacení pokladní zónou, kde ji chytila ostraha. Policisté v minulosti několikrát odsouzené recidivistce sdělili podezření z přečinu krádeže a eskortovali ji rovnou do věznice, protože den před krádeží vydal soud příkaz j jejímu dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro předchozí trestnou činnost. Původně šestiměsíční trest by jí mohl soudce v krajním případě prodloužit až na tříletý pobyt za mřížemi.

Úvěrový podvod

Až dva roky ve vězení by mohl strávit 27letý muž, který uzavřel s poškozenou společností smlouvu o spotřebitelském úvěru skládající se z účelové a neúčelové půjčky. Za účelovou si pořídil postel, zbytek peněz vybral s pomocí zaslané karty z bankomatu. Poskytnutou půjčku ve výši deset tisíc korun ale muž nesplácí, čímž se dopustil úvěrového podvodu, ze kterého byl včera obviněn.

Vykradený dům

Bílinští policisté prošetřují vloupání do rodinného domu, ke kterému došlo zřejmě v noci ze středy na čtvrtek. Neznámý pachatel vnikl do bytové jednotky, odkud odcizil televizor a mobilní telefon, celková škoda byla vyčíslena na osm tisíc korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečiny krádeže a porušování domovní svobody.

8. března 2019, por. Bc. Daniel Vítek

