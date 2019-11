Zloděj využil příležitost

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

TEPLICKO - Recidivista neodolal pokušení a ukradl peněženku; Hledáme svědky nehody...

Zloděj využil příležitosti

Až tříletý trest odnětí svobody hrozí 21letému recidivistovi, který kradl v bílinském baru. Minulý týden využil nestřeženého okamžiku, kdy se obsluha věnovala ostatním hostům, nahnul se přes bar a ze stolu odcizil peněženku s finanční hotovostí kolem 13 tisíc korun. V minulosti třikrát odsouzený muž se ke krádeži přiznal, jeho trestní stíhání probíhá na svobodě.

Hledáme svědky nehody

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které mělo dojít v době od 7:30 do 15:30 hodin dne 22. října 2019 v Teplicích, Masarykova třída na parkovišti naproti vchodu do marketu Penny. Nezjištěný řidič měl poškodit levou zadní část zaparkovaného osobního vozidla Škoda a z místa nehody odjet, aniž by splnil svou zákonnou povinnost. Ohledáním na místě bylo zjištěno, že řidička vozidla Škoda zaparkovala v parkovacím stání tak, že zadní část jejího auta zasahovala do jízdního pruhu mimo vyznačený parkovací box. Veškeré poznatky k nehodě lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Neoprávněně pobírala dávky

Z přečinu podvodu byla obviněna 33letá žena, která se na úkor státu obohatila o téměř 13 tisíc korun. Podezřelá při uplatnění žádosti o dávku státní sociální podpory v zákonné lhůtě příslušnému úřadu neoznámila ukončení nájemního vztahu v Bílině, čímž zavinila, že jí byl neoprávněně přiznán a po tři měsíce vyplácen příspěvek na bydlení, na který neměla nárok. Pokud případ skončí u soudu, hrozí ženě v krajním případě až dvouleté vězení.

