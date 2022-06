Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj okradl seniora

ÚSTÍ NAD LABEM - Senior během jízdy v autobuse MHD nic nepostřehl.



Ústeckým policistům se podařila objasnit krádež na osobě v autobuse MHD. Koncem měsíce května se 73letý senior v odpoledních hodinách rozhodl, že pojede do centra města. Nastoupil tedy do autobusu č. 3 u hypermarketu na Klíši. Aby se mu lépe cestovalo, vzal si na záda batoh. V tu dobu byl ovšem autobus celkem plný lidí. Seniora v tu chvíli nenapadlo, si batoh ze zad sundat a mít ho raději pod kontrolou na klíně. Během cesty do ulice Revoluční se kolem něj pohybovalo několik lidí, tak jak to v přeplněné MHD bývá, a čas od času se ho někdo dotknul. Senior aniž by cokoli postřehl vystoupil z autobusu a až po nějaké době si všimnul, že má přední kapsu batohu rozepnutou. Chyběl mu ovšem mobilní telefon a všechny doklady. Policisté ihned po oznámení si zažádali o kamerové záznamy a vyhodnocovali cestu seniora do centra města. Díky poskytnutým záznamům z kamerového systému Dopravního podniku se policistům podařilo vypátrat a ztotožnit pachatele. Ten bez povšimnutí během jízdy autobusem seniora okradl. Jedná se o 47letého muže, který byl v minulosti již za majetkovou trestnou činnost několikrát odsouzen. V současné době mu za trestný čin Krádeže hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí.

Kapsáři

vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí (nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní akce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.),

využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi,

kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o chybějících věcech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě (zkušený zloděj dokáže vytipovanou věc ukrást do dvou sekund),

mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často pracují ve skupinách,

mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou bundou,

svojí oběť si typují; krádeží chtějí získat co největší prospěch, ale snaží se snížit riziko svého dopadení na minimum.

Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontrolou! Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému vyřizování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních telefonů apod.

Na kapesní krádeže je zaměřena preventivně informační kampaň "Obezřetnost se vyplatí", více zde.

Ústí nad Labem 7. června 2022

por. Veronika Hyšplerová

KŘP Ústeckého kraje



